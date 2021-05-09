Песков заявил о проявлениях неонацизма в Европе и на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ фиксирует проявления неонацизма в странах ЕС, в том числе в Прибалтике, а также на Украине. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о «сборище недобитых карателей», добавив, что Россия считает такие проявления неприемлемыми.



Песков назвал проявления неонацизма очевидными, напомнив о добровольческой дивизии СС «Галичина», последователи которой «маршировали совсем недавно в Киеве», сообщает «Интерфакс».

Напомним, сегодня Путин, выступая на параде в честь Дня Победы, подчеркнул наличие попыток переписать историю, чтобы «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».



Маргарита Головатенко