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Песков заявил о проявлениях неонацизма в Европе и на Украине

12:59, 09.05.2021 3
Песков заявил о проявлениях неонацизма в Европе и на Украине
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ фиксирует проявления неонацизма в странах ЕС, в том числе в Прибалтике, а также на Украине. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о «сборище недобитых карателей», добавив, что Россия считает такие проявления неприемлемыми.

Песков назвал проявления неонацизма очевидными, напомнив о добровольческой дивизии СС «Галичина», последователи которой «маршировали совсем недавно в Киеве», сообщает «Интерфакс».

Напомним, сегодня Путин, выступая на параде в честь Дня Победы, подчеркнул наличие попыток переписать историю, чтобы «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 май
    "Братский" народец
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  • Анонимно 09 май
    А в России может проблема эта тоже
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    Анонимно 09 май
    В России проблема другая. Но Пескову что-то чужие проблемы ближе.
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