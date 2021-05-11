В Казани МВД просит ареста виновника аварии с пятью жертвами

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Сегодня Приволжский райсуд Казани определит меру пресечения для 51-летнего Алексея Корягина из Удмуртии, задержанного после столкновения фуры и микроавтобуса на трассе Казань — Оренбург 9 мая.



Как сообщают источники «Реального времени», следователи ГСУ МВД Татарстана намерены ходатайствовать о заключении Корягина в СИЗО. Он подозревается в грубом нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями.

Напомним, авария произошла 9 мая в 04.20 в Чистопольском районе Татарстана, на 127-м километре федеральной трассы Казань —Оренбург. По предварительным данным МВД, водитель фуры «МАН» двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга и выехал на встречную полосу, где столкнулся с и микроавтобусом «Рено Трафик». Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса скончались еще до приезда скорой помощи, еще четверых пассажиров госпитализировали.

По данным источников «Реального времени», в числе погибших — 30-летний Денис Сактаганов из села Ушката Оренбургской области, 41-летняя Ольга Есипова из Новотроицка Оренбургской области и 42-летний Василий Кузьмин из Череповца Вологодской области.

Ранее подозреваемый в этой трагедии водитель объяснил неосторожный маневр фуры тем, что отвлекся от управления, потянувшись за зажигалкой.