В Казани водители и кондукторы автобусов вышли на маршруты в военной форме

Фото: Ассоциация АТП РТ

В День Победы в Казани водители и кондукторы надели военную форму, пассажиров встречают с георгиевскими ленточками на груди, сообщает Ассоциация АТП РТ.



На каждом автобусном маршруте МУП «ПАТП №2» — экипажи в военной форме, сотрудники МУП «ПАТП №4» надели георгиевские ленточки. Во всех салонах автобусов звучат поздравления с Днем Победы на русском и татарском языках, звучат песни Победы, в числе которых «Катюша», «День Победы».

Фото: Ассоциация АТП РТ

Сотрудники также поздравили с праздником участников Великой Отечественной войны. Им оказали материальную помощь, вручили продуктовые наборы, а еще подарили рисунки, нарисованные детьми работников предприятия.

Подробно о том, чем примечательна дата 9 мая, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко