Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Победы. Об этом он написал в своем Instagram.

Президент поблагодарил ветеранов за их подвиг: «Благодарю ветеранов, благодаря которым мы живем под мирным небом и чей подвиг мы будем чтить вечно! Спасибо вам, уважаемые ветераны, с Днем Победы!»

Поздравление сопровождается кадрами военных действий, на видео наложили стихотворение Мусы Джалиля «Прощай, моя умница» на русском и татарском языках.

Маргарита Головатенко