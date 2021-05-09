В Китае производителя телевизоров обвинили в слежке за пользователями

Китайскую компанию по производству телевизоров Skyworth обвинили в слежке за пользователями, сообщила газета South China Morning Post.

Смарт-телевизор каждые 10 минут сканировал другие устройства, подключенные к той же локальной сети, и собирал данные, включая имена устройств, IP-адреса и даже названия других сетей Wi-Fi — это заметил один из пользователей.

Данные отправлялись компании Gozen Data, которая специализируется на таргетированной рекламе для смарт-ТВ.

После того, как все стало известно общественности, Skyworth перестала сотрудничать с Gozen Data и потребовала удалить незаконно полученные данные.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от использования мессенджера WhatsApp. Он утверждает, что приложение подрывает безопасность владельцев гаджетов.

Алексей Нечаев