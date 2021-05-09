В Китае производителя телевизоров обвинили в слежке за пользователями
Китайскую компанию по производству телевизоров Skyworth обвинили в слежке за пользователями, сообщила газета South China Morning Post.
Смарт-телевизор каждые 10 минут сканировал другие устройства, подключенные к той же локальной сети, и собирал данные, включая имена устройств, IP-адреса и даже названия других сетей Wi-Fi — это заметил один из пользователей.
Данные отправлялись компании Gozen Data, которая специализируется на таргетированной рекламе для смарт-ТВ.
После того, как все стало известно общественности, Skyworth перестала сотрудничать с Gozen Data и потребовала удалить незаконно полученные данные.
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