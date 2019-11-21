Павел Дуров призвал удалять WhatsApp из-за глобальной слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от использования мессенджера WhatsApp. Он утверждает, что приложение подрывает безопасность владельцев гаджетов.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram утверждает, что уязвимости мессенджера проявляются регулярно и усомнился в случайности таких частых ошибок.

В мае этого года Дуров уже критиковал WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская компания Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство. О претензиях к мессенджеру сообщали и в Минсвязи РФ.