Приглашение посетить парад Победы приняло британское посольство в Москве

Фото: Максим Платонов

На параде, приуроченном к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади будет присутствовать исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в России Джулия Крауч. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили приглашение на парад Победы 9-го мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и. о. заместителя посла Джулия Крауч», — указали в диппредставительстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади.



Алексей Нечаев