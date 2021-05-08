Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

Президент России Владимир Путин поздравил граждан стран бывшего СССР с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также призвал их противостоять фальсификации истории и оправданию преступлений нацистов, сообщение размещено на сайте Кремля.

«Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — отметил Путин.

фото: kremlin.ru

Он направил поздравления лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Вчера состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, она прошла 7 мая на Красной площади в Москве. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.



Алексей Нечаев