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Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

15:40, 08.05.2021 1
Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан стран бывшего СССР с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также призвал их противостоять фальсификации истории и оправданию преступлений нацистов, сообщение размещено на сайте Кремля.

«Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — отметил Путин.

фото: kremlin.ru

Он направил поздравления лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Вчера состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, она прошла 7 мая на Красной площади в Москве. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 май
    ***
    ...Скольким детям возвратили детство,
    Подарили радость и весну
    Рядовые Армии Советской
    Люди, победившие войну!

    И в Берлине, в праздничную дату,
    Был воздвигнут, чтоб стоять века,
    Памятник Советскому солдату
    С девочкой спасенной на руках.

    Он стоит, как символ нашей славы,
    Как маяк, светящийся во мгле.
    Это он, солдат моей державы,
    Охраняет мир на всей земле...
    ---
    Памятник в Берлине — Г.Рублёв
    ***
    Ответить
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