В Татарстане администрация района объяснила недопонимание с подарком ветерану

Фото: Ильнар Мусавиров/соцсети

Власти Актанышского района объяснили попавшую в соцсеть информацию о том, что ветерану не выдали подарок якобы из-за неуплаченного налога. Бабушка освобождена от оплаты средств самообложения ввиду инвалидности.

В сообщении администрации района пояснили, что недопонимание возникло из-за того, что подарок от главы района пришел ей быстрее, чем подарок от главы республики.

«Как только мы узнали, что Гашига-апа приехала на праздники в Новое Зияшево, ей вручили подарок от главы района — именно этот момент запечатлен на видео. Спустя несколько дней, 6 мая, глава сельского поселения Ильсур Фаттахов, как и планировалось, лично приехал в гости и вручил подарок президента республики. Мы пообщались с Гашигой-апой лично, ее родственниками и от всей души поздравили их с праздником», — пояснили в администрации района.

Ранее татарстанец рассказал в соцсети, что ветерану не дали подарок из-за долгов по налогам. На видео сотрудница администрации вручила ей подарок от администрации, но не тот, который ждала бабушка.



Ольга Плешкова