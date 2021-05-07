Татарстанец рассказал, что ветерану не дали подарок из-за долгов по налогам

Фото: Ильнар Мусавиров/соцсети

Житель Татарстана Ильнар Мусавиров рассказал в соцсетях, что чиновники не отдали 94-летней бабушке-ветерану подарок ко Дню Победы из-за неуплаченного налога.

По словам автора, бабушка проживает в деревне Ново-Зияшево Актанышского района. Однако сейчас она находится в Набережных Челнах, у дочери. На видео сотрудница администрации вручила ей подарок от администрации, но не тот, который ждала бабушка.

«Она ветеран тыла! и этим все сказано! Кроме этого она вырастила 11 детей.

В жизни бабушка перевидала очень много бед и горя, не считая годы войны — похоронила уже своих пять детей, мужа. Но наша администрация и в праздник День победы решила огорчить бабушку-подарок который ей отправил наш президент Минниханов Рустам Нургалиевич председатель сельсовета Ильсур Фаттахов не отдает бабушке, мотивируя это тем то что бабушка в этом году не заплатила ему какой то налог... — написал Ильнар Мусавиров (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

После того как история попала в Сеть, чиновники все-таки вручили подарок, сообщил позже на своей странице Мусавиров.

Ранее в Зеленодольске внучка 90-летней труженицы тыла пожаловалась на то, что ее бабушке на юбилей подарили «бумажку» — открытку от президента Владимира Путина. За эту «бумажку» пришлось извиняться мэру города.



Ольга Плешкова