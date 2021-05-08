В 2021 году Россия засекла повышенную космическую активность

В Минобороны РФ сообщили, что в 2021 году российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане, в горах Санглок (горная система Памир), на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов», — отметили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в прошлом году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.



Алексей Нечаев