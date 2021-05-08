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В Челнах самолет экстренно посадили из-за попавшей в двигатель птицы

12:39, 08.05.2021
В Челнах самолет экстренно посадили из-за попавшей в двигатель птицы
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за птицы, попавшей в двигатель. На борту находились 185 пассажиров и пять членов экипажа.

Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург. При взлете в двигатель самолета попала птица. По данным Mash Iptash, датчики не показали ошибку.

В аэропорт выдвинулись экстренные службы, однако помощь не потребовалась. Самолет успешно посадили, пострадавших нет.

Ранее в Татарстане учебный самолет совершил жесткую посадку, никто не пострадал.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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