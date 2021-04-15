В Татарстане учебный самолет совершил жесткую посадку, никто не пострадал

В Татарстане тренировочный самолет Diamond DA42 с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку без шасси. Начата проверка по факту этого инцидента, сообщила старший помощник Камского транспортного прокурора Диляра Султанова.

Инцидент произошел в аэропорту Бегишево в 21.46 по московскому времени. Во время совершения посадки, при приземлении шасси самопроизвольно убрались с последующим капотированием на брюхо. Это привело к повреждению левого и правого винтов, а также к повреждению гондол двигателей.

За штурвалом самолета находился курсант и инструктор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Никто не пострадал. На место выехали Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа и сотрудник Приволжского МТУ Росавиации, пишет «Интерфакс».



В начале апреля самолет Казань — Стамбул кружил в небе над Татарстаном. Лайнер не смог приземлиться из-за неубранных шасси. Позже по решению командира воздушного судна самолет был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево).

Татьяна Леухина