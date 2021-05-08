В Казани экологи обследовали контейнерные площадки Авиастроительного района

В Казани экологи обследовали контейнерные площадки Авиастроительного района. Инспекторы проехали по улицам Давыдова, Черкасова, Центрально-Мариупольской.

Весной контейнерные площадки часто превращаются в свалку строительных отходов. Ситуация становится хуже потому, что те, кто занимается вывозом отходов, часто не доезжают до специальных мест сбора и скидывают стройотходы в бункеры для ТКО.

Фото: eco.tatarstan.ru

«Ответственность за содержание контейнерной площадки и прилегающей территории несет собственник площадки. Жители, у кого образуются отходы от строительства и ремонта, должны обеспечить установку бункера для последующего вывоза строительных отходов региональным оператором», — прокомментировала ситуацию инспектор ЦТУ Анна Салахова.

Сообщить о нарушении можно:

— по телефону (843)267-68-67;

— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;

— в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;

— по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779;

— в системе «Народный контроль» в категории «Экология»;

— по мобильному приложению «Школьный экопатруль».



Ольга Плешкова