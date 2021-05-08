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В Казани проходит акция «Парад у дома ветерана»

11:32, 08.05.2021 1
В Казани проходит акция «Парад у дома ветерана»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Заезд исторической и современной военной техники с поздравлением ветеранов с Днем Победы стартовал в 9.00.

В колонну вошли автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современная военная техника.

Шествие началось на Оренбургском тракте и идет по районам Казани, с остановками для поздравления ветеранов прямо у их дома.

Акция проходила в столице Татарстана в прошлом году в условиях пандемии коронавируса. Участники исполняли для ветеранов песни военных лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 май
    хорошая акция, ветеранам приятно, что про них помнят
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