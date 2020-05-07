Стало известно, как ветеранов Татарстана будут поздравлять в условиях самоизоляции

Регионы получили от аппарата президента РФ ряд рекомендаций о том, как в условиях ограничительных мер следует проводить мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. При этом не все рекомендации подразумевают полный переход мероприятий в онлайн. Основная идея документа — провести все так, чтобы любой гражданин мог выразить уважение ветеранам, не подвергая опасности заражения ни себя, ни их.



Традиционная акция «Георгиевская ленточка» проходит как в офлайне: ленточки раздают в общественных местах, так и в онлайн-формате: фотографии с георгиевской лентой выкладывают с соответствующим хэштегом.

Регионам рекомендовали помочь ветеранам с облагораживанием территории перед их окнами. Сейчас такая работа ведется, но только по заявкам самих ветеранов.



Также в рекомендациях есть предложения по проведению акций «Парад у дома ветерана» и театрализованных поздравлений «Фронтовая бригада». Первая подразумевает прохождение парадного расчета под окнами ветерана с привлечением сотрудников силовых ведомств. в территориальном управлении Росгвардии сообщили «Реальному времени», что в парадах у домов ветеранов будут участвовать военнослужащие республиканского спецназа, а также военный оркестр. Первые парады запланированы уже на 7 мая.



Также 9 мая пройдут традиционные телефонные поздравления ветеранов и акция «Письмо победы» — рассылка поздравительных писем ветеранам от студентов, школьников и участников движения «Волонтеры победы». При этом в рекомендациях подчеркивается: те, кто будут звонить ветеранам, должны будут обеспечить персональный подход к каждому из них. В частности, волонтерам нужно будет подготовить личное обращение к ветерану и изучить подробности его биографии перед звонком.

Еще одна любопытная акция предложена на 9 мая и называется #Поемдвором. В рамках этой акции жители одного двора будут хором исполнять военные песни — но, с учетом режима самоизоляции, будут делать это из окон своих квартир. Видеозаписи этого процесса будут выкладываться в соцсетях.



Наиболее масштабное событие в рамках празднования Дня Победы — акция «Бессмертный полк» — полностью перешло в онлайн. 9 мая пройдет своеобразное «онлайн-шествие»: при помощи целого ряда сервисов можно будет загрузить информацию и фотографию родственника ветерана в базу, и из этой базы сформируется видеоряд для трансляции.



Подробнее о том, как будут чествовать ветеранов 9 мая в условиях самоизоляции — в материале «Реального времени».

