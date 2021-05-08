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В парке «Урам» в Казани пройдет республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта

10:25, 08.05.2021
В парке «Урам» в Казани пройдет республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта
Фото: Максим Платонов

Сегодня в 14.00 в молодежном экстрим-парке «Урам» пройдет Республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта. В рамках спортивного форума запланированы:

  • соревнования спортсменов Республики Татарстан по дисциплине ВМХ;
  • соревнования спортсменов Республики Татарстан по дисциплине KICKSCOOTER;
  • соревнования по скейтбордингу среди спортсменов Республики Татарстан;
  • соревнования по воркауту и паркуру среди спортсменов Республики Татарстан;
  • турнир по баскетболу 3х3 в категории «мужчины» (от 18 до 30 лет).

В торжественном открытии фестиваля примут участие татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева и замминистра по делам молодежи республики Анна Кондратьева.

Спорт Татарстан
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