В парке «Урам» в Казани пройдет республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта
Сегодня в 14.00 в молодежном экстрим-парке «Урам» пройдет Республиканский фестиваль по экстремальным видам спорта. В рамках спортивного форума запланированы:
- соревнования спортсменов Республики Татарстан по дисциплине ВМХ;
- соревнования спортсменов Республики Татарстан по дисциплине KICKSCOOTER;
- соревнования по скейтбордингу среди спортсменов Республики Татарстан;
- соревнования по воркауту и паркуру среди спортсменов Республики Татарстан;
- турнир по баскетболу 3х3 в категории «мужчины» (от 18 до 30 лет).
В торжественном открытии фестиваля примут участие татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева и замминистра по делам молодежи республики Анна Кондратьева.
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