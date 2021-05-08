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Пенсионный фонд перечислил ветеранам ежегодную выплату ко Дню Победы

08:04, 08.05.2021
Пенсионный фонд перечислил ветеранам ежегодную выплату ко Дню Победы
Фото: realnoevremya.ru

Пенсионный фонд перечислил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. По 10 тысяч рублей получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны из России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Деньги были доставлены беззаявительно в апреле, вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников Великой Отечественной войны — 42 тыс. рублей, у инвалидов — 32,6 тыс. рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тыс. рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе ПФР.

Напомним, в Татарстане такую выплату получили 582 участника Великой Отечественной войны и 167 инвалидов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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