Пенсионный фонд перечислил ветеранам ежегодную выплату ко Дню Победы
Пенсионный фонд перечислил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. По 10 тысяч рублей получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны из России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Деньги были доставлены беззаявительно в апреле, вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников Великой Отечественной войны — 42 тыс. рублей, у инвалидов — 32,6 тыс. рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тыс. рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе ПФР.
Напомним, в Татарстане такую выплату получили 582 участника Великой Отечественной войны и 167 инвалидов.
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