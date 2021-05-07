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В Мытищах при пожаре погибли 4 человека

22:24, 07.05.2021
В Мытищах при пожаре погибли 4 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В подмосковных Мытищах при пожаре в сварочном цеху погибли 4 человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

Площадь пожара составила 225 кв. метров. В 20.18 пожар локализовали.

Отмечается, что загорелось нежилое двухэтажное каркасно-металлическое здание, обшитое сэндвич-панелями.

В Набережных Челнах сегодня в СНТ «Кама» ликвидировали открытое горение. Инцидент случился в 11.43. Пожарные прибыли на место в 11.59, в это время горели уже 4 дома. В 12.35 в огне были 6 садовых домов — общая площадь пожара составляла 200 кв. м. Пожар был локализован в 13.40. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что общая площадь пожара складывается из двух цифр: предварительно, сгорели и пострадали от огня 12 садовых домов на площади 400 кв. м + территория садовых участков на площади 400 кв. м.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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