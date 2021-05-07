Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы параллельно с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад, — прим. ред.) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет работать президентом страны. «Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он.



Алексей Нечаев