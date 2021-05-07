В Челнах в СНТ «Кама» сгорели 12 садовых домов

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах в СНТ «Кама» произошло возгорание двух садовых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился сегодня в 11.43. Пожарные прибыли на место в 11.59, в это время горели уже 4 дома. В 12.35 в огне были 6 садовых домов — общая площадь пожара составляла 200 кв. м. Пожар был локализован в 13.40. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что общая площадь пожара складывается из двух цифр: предварительно, сгорели и пострадали от огня 12 садовых домов на площади 400 кв. м + территория садовых участков на площади 400 кв. м. В 15.28 произошла ликвидация открытого горения.

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Причины случившегося устанавливаются. Пострадавших нет. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В Татарстане за период с 1 по 4 мая на пожарах погибло 10 человек. По состоянию на 4 мая текущего года в республике произошло 2 053 пожара. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в регионе произошло 1,7 тыс. пожаров.

Алексей Нечаев