В Белоруссии создали собственную вакцину от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в стране создана собственная вакцина для профилактики COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Также он отметил, что в стране посмотрят, как изменится болезнь, потому что нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях.

В конце апреля Лукашенко заявил, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему не входит в его планы. Ранее он уже перенес заболевание и в его организме сформировалось достаточное количество антител.

Алексей Нечаев