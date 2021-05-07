В Татарстане от коронавируса привились 267 855 человек
В Татарстане от коронавируса привились 267 855 человек. За сутки вакцину получили 4 100 человек.
Второй компонент прививки получили 185 987 человек. Прирост за неделю составил 18 611 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
В Татарстане работают 153 пункта вакцинации, как стационарных, так и мобильных. В местах массового скопления людей привиться от коронавируса можно в ТЦ «Мега» и «ПаркХаус».
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