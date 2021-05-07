Студия Хабенского поставит спектакль по новой книге Гузель Яхиной

В Казани в Национальной билиотеке Татарстана прошла презентация нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Автор рассказала, как собирала материалы для книги. Кроме того, на презентации стало известно, что студия Хабенского планирует поставить спектакль по этому произведению. Об этом сообщила представительница студии.



— У нас есть планы на следующий год поставить «Эшелон на Самарканд», — рассказала аудитории воспитанница студии Хабенского.

Гузель Яхина со своей стороны одобрила идею и отметила, что это пьесу должны играть подростки и студия с этим справится.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с писательницей, где она рассказывала о работе над новой книгой.