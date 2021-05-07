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Нефтяников обязали продавать бензин АЗС по рыночным ценам

10:23, 07.05.2021 1
Нефтяников обязали продавать бензин АЗС по рыночным ценам
Фото: realnoevremya.ru

В правительстве России приняли очередные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Нефтяников обязали продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Таким образом, власти усовершенствуют механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резкого подорожания моторного топлива. Сегодня об этом сообщила пресс-служба кабинета министров:

— Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Как ранее писало «Реальное время», менее месяца назад Минэнерго докладывало, что рост цен на бензин на АЗС укладывается в пределы инфляции. В ведомстве ведут мониторинг стоимости топлива.

ОбществоБизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 май
    В каждом повышении цен нужно уметь видеть хорошее, не смотря на то, что в конце концов,
    они нас задушат.
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