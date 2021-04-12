Минэнерго: рост цен на бензин на АЗС укладывается в пределы инфляции
В Министерстве энергетики России заявили, что увеличение цен на топливо на российских автозаправочных станциях укладывается в пределы инфляции, пишет ТАСС.
В ведомстве обратили внимание, что за ситуацией с ценами на бензин ведется мониторинг.
Ранее в Минэнерго РФ объяснили, что на стоимость топлива в стране влияют три фактора. Главным образом это то, что бензин продается в рублях. Вторая причина — двухпроцентные темпы роста цены на топливо почти не отличаются от уровня инфляции. Третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен
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