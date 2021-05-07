В Казани на Чуйкова произошла авария с пострадавшими

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью в Казани произошло серьезное ДТП, пострадали двое человек. Авария случилась на улице Чуйкова. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель «Лады Калины» потерял управление и снес несколько секций забора, затем врезался в дерево. Автовладелец и сидевшая рядом с ним девушка получили серьезные травмы, им оказали помощь медики и спасатели.

Очевидцы рассказали, что перед столкновением машина ехала на высокой скорости и виляла из стороны в сторону, сообщает сайт телеканала «Татарстан 24». В больнице, куда доставили водителя, должны выяснить, в каком состоянии был водитель перед тем, как сесть за руль.