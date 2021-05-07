На организацию Республиканского ифтара в Казани потратят 3 млн рублей
АО «Казань арена» заплатит 1,8 млн рублей казанскому ООО «Имэйджин групп» за организацию IX Республиканского ифтара. Также «Казань арена» заплатит 1,2 млн рублей казанской мебельной фабрике «Березка» за «доставку и сборку столов», следует из протоколов закупок «Казань арены».
Как сообщает «Комерсантъ», услуги будут оказаны на футбольном стадионе «Ак Барс арена», которым управляет АО «Казань арена».
При этом ранее сообщалось, что сам Республиканский ифтар пройдет на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Для доставки верующих назначили дополнительные электрички в аэропорт.
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