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На организацию Республиканского ифтара в Казани потратят 3 млн рублей

08:22, 07.05.2021 3
На организацию Республиканского ифтара в Казани потратят 3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

АО «Казань арена» заплатит 1,8 млн рублей казанскому ООО «Имэйджин групп» за организацию IX Республиканского ифтара. Также «Казань арена» заплатит 1,2 млн рублей казанской мебельной фабрике «Березка» за «доставку и сборку столов», следует из протоколов закупок «Казань арены».

Как сообщает «Комерсантъ», услуги будут оказаны на футбольном стадионе «Ак Барс арена», которым управляет АО «Казань арена».

Фото: realnoevremya.ru

При этом ранее сообщалось, что сам Республиканский ифтар пройдет на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Для доставки верующих назначили дополнительные электрички в аэропорт.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Когда в Казани состоятся аналогичные застолья для православных в связи с празднованием церковных праздников?
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    Анонимно 07 май
    Когда в русских губерниях состоятся аналогичные празднования мусульманских праздников?
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  • Анонимно 07 май
    А вход для тех , кто сделал прививку или свободный ?
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