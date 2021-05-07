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К месту проведения Республиканского ифтара в Казани назначили дополнительные поезда в аэропорт

07:59, 07.05.2021 1
К месту проведения Республиканского ифтара в Казани назначили дополнительные поезда в аэропорт
Фото: realnoevremya.ru

К месту проведения Республиканского ифтара 11 мая назначили дополнительные пригородные поезда Казань — Аэропорт. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана

Поезд №7604 сообщением Казань — Аэропорт отправляется в 17.07, прибывает в 17.32;

Поезд №7606 сообщением Казань — Аэропорт отправляется в 17.47, прибывает в 18.07;

Поезд №7605 сообщением Аэропорт — Казань отправляется в 21.30, прибывает в 21.50;

Поезд №7607 сообщением Аэропорт — Казань отправляется в 22.30, прибывает в 22.50.

Все составы будут следовать без промежуточных остановок.

Узнать подробную информацию по всем маршрутам можно по круглосуточному телефону 8 (937) 625-04-33, в мобильном приложении «Пригород», на информационных стендах в кассах и на остановках.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Когда для проведения православных праздников в Казани будут назначены дополнительные электропоезда?
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