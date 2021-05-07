Названы самые высокооплачиваемые вакансии в производственной сфере в России

Сервис «Работа.ру» изучил вакансии в сфере производства и назвал предложения с самыми высокими зарплатами. Всего было изучено больше пяти тысяч предложений.

Самая высокая зарплата предлагается начальнику производства в Санкт-Петербурге, там предлагается до 200 тысяч рублей. Начальнику строительной компании в Омске предлагают 175 тысяч в месяц. Тройку замыкает вакансия технолога на производстве товаров для творчества, там готовы платить до 150 тысяч рублей.

Чуть меньше может зарабатывать токарь-расточник в Екатеринбурге, соискателям с опытом работы от трех лет предлагается до 140 тысяч рублей. Инженеру-проектировщику в Москве готовы платить от 130 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату предлагают электрогазосварщику в Амурской области.

В Адыгее 120 тысяч предлагают директору завода. Столяру-мебельщику готовы платить в Новосибирске до 120 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Казани водителю скорой медицинской помощи готовы платить до 57 тыс. рублей.



Ольга Плешкова