В Казани водителю скорой помощи готовы платить до 57 тыс. рублей

В Казани водителю скорой медицинской помощи готовы платить до 57 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который в апреле 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Водитель автомобиля скорой медицинской помощи» в российских городах.

Чаще всего на рынке труда востребованы водители автомобиля скорой с опытом работы водителем автомобиля СМП от 5 лет, отличным знанием города и опытом работы водителем реанимобиля от 1 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зарплатный максимум для водителя автомобиля скорой в коммерческих клиниках Москвы составляет 100 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 80 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 57 тыс. рублей, в Казани — 57 тыс. рублей.



В начале апреля аналитики hh.ru выяснили, что с начала года в Татарстане работодатели разместили более 3,1 тысячи вакансий в медицинской сфере. За аналогичный период прошлого года было размешено 1,7 тысячи предложений. Средняя зарплата, предлагаемая в медицинской сфере, за год выросла на 5 тысяч рублей и составляет 52 тысячи рублей для лечащих врачей и 30 тысяч рублей для младшего и среднего медперсонала.



Татьяна Леухина