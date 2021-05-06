В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
От COVID-19 умерли двое мужчин 1945 и 1951 годов рождения, женщина 1947 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировали 471 случай смерти от коронавируса.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 20 670.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым