В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От COVID-19 умерли двое мужчин 1945 и 1951 годов рождения, женщина 1947 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировали 471 случай смерти от коронавируса.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 20 670.

Татьяна Леухина