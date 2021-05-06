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В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19

20:11, 06.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От COVID-19 умерли двое мужчин 1945 и 1951 годов рождения, женщина 1947 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировали 471 случай смерти от коронавируса.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 20 670.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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