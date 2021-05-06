В Татарстане зафиксировали 32 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. 16 человек госпитализировано, 16 лечатся дома, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего на 6 мая в республике зарегистрировано 20 670 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 670 человек, в том числе 25 за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни 468 татарстанцев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова