Матыцин назвал Татарстан одним из лидеров среди регионов, где продолжают проводить спортивные соревнования

Министр спорта России Олег Матыцин назвал Татарстан одним из лидеров среди регионов, которые продолжают проводить соревнования в условиях ограничений. Сегодня он побывал на Всероссийских соревнованиях Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу в казанском Центре бадминтона.

Он отметил, что сейчас важно развивать движение Специальной Олимпиады, поскольку эти соревнования имеют большое социальное значение в вопросе адаптации людей, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Спецолимпиада дарит возможность общения и самореализации.

«Также эти соревнования важны в преддверии Игр Всемирной Специальной Олимпиады, которая состоится в следующем году здесь, в Казани. Казань и Татарстан обладают многолетним и очень успешным опытом проведения самых крупных международных спортивных форумов», — сказал Матыцин.

Министр спорта также оценил проведение соревнований в столице Татарстана в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Зажжение огня в Казани планируется 22 января 2022 года после традиционной эстафеты. Всероссийская Спартакиада по Специальной Олимпиаде пройдет с 3 по 8 февраля.

Татьяна Леухина