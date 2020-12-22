В Казани в феврале пройдут тестовые соревнования перед играми Специальной Олимпиады

В Казани в феврале 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады — 2022. Об этом рассказал генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Всероссийская Спартакиада по Специальной Олимпиаде пройдет с 3 по 8 февраля. В ней примут участие только российские спортсмены. Их в том числе отберут для участия в основном мероприятии 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». С 8 по 16 января в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин.

Сейчас организаторы утверждают маршрут эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия Игр.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22—28 января.

Кроме того, власти Татарстана ведут переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о проведении в Казани в августе 2021 года мирового первенства среди юниоров по плаванию.



Татьяна Леухина