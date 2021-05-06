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В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки в метро погибли 23 человека

18:59, 06.05.2021 1
В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки в метро погибли 23 человека
Фото: pxhere.com

Один офицер полиции и 22 подозреваемых погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает местный портал G1.

Также ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел утром в четверг, в Жакарезинью, в северной зоне Рио-де-Жанейро.

В конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка военных.

ПроисшествияОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Карнавал в Бразилии немного затянулся !
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