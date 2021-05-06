Новости общества

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 263 755 человек

12:32, 06.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 263 755 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 263 755 человек. Прирост за сутки составил 3 462, сообщили в Минздраве Татарстана.

Второй компонент вакцины получили 183 480 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем