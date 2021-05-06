В Татарстане вакцину от коронавируса получили 263 755 человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 263 755 человек. Прирост за сутки составил 3 462, сообщили в Минздраве Татарстана.
Второй компонент вакцины получили 183 480 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым