Владельцы рекламных конструкций в Казани получили новую отсрочку платежей

Исполком Казани предоставил владельцам рекламных конструкций отсрочку платежей за второй, третий и четвертый кварталы 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.

Оплата будет производиться по следующему графику:



за II квартал 2021 года:

— до 31.03.2021 — 40%;

— до 30.04.2021 — 30%;

— до 31.05.2021 — 30%. за III квартал 2021 года:

— до 30.06.2021 — 50%;

— до 31.07.2021 — 30%;

— до 31.08.2021 — 20%. за IV квартал 2021 года:

— до 30.09.2021 — 50%;

— до 31.10.2021 — 30%;

— до 30.11.2021 — 20%.

В документе говорится, что решение об отсрочке было принято «в связи с необходимостью принятия новых мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы ввиду распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В прошлом году для поддержки рынка наружной рекламы муниципалитетом рекламным компаниям предоставили отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за второй квартал 2020 года, части платежей за третий и четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года. Сумма отсроченных платежей составила 197,72 млн рублей. Это решение позволило стабилизировать ситуацию на рынке наружной рекламы, потому что на операторов наружной рекламы федеральные меры поддержки не распространялись.

Отсроченные из-за пандемии платежи начнут вносить со II квартала этого года.