Хайдар Гильфанов вновь стал постпредом Татарстана в Свердловской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов переназначил Хайдара Гильфанова на должность постоянного представителя Татарстана в Свердловской области. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

Он будет переназначен с 8 мая и пробудет на посту три года.

Гильфанов в 1998—2001 годах был главным специалистом постоянного представительства РТ в Свердловской области, в 2001—2018 годах — заместителем постпреда. С мая 2018 года Гильфанов является постоянным представителем Татарстана в Свердловской области