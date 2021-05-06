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Хайдар Гильфанов вновь стал постпредом Татарстана в Свердловской области

09:46, 06.05.2021 2
Хайдар Гильфанов вновь стал постпредом Татарстана в Свердловской области
Фото: скриншот youtube.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов переназначил Хайдара Гильфанова на должность постоянного представителя Татарстана в Свердловской области. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

Он будет переназначен с 8 мая и пробудет на посту три года.

Гильфанов в 1998—2001 годах был главным специалистом постоянного представительства РТ в Свердловской области, в 2001—2018 годах — заместителем постпреда. С мая 2018 года Гильфанов является постоянным представителем Татарстана в Свердловской области

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Почему на должность постпредов назначают только лиц татарской национальности?
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    Анонимно 06 май
    ты тоже хочешь быть представителем Татарстана тогда учи татарский язык и культуру Татарстана после всего этого отправь резюме с тобой свяжутся если будешь нужен . а сейчас не теряй время учись .
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