С началом дачного сезона в Татарстане подскочил «индекс шашлыка»

Где выгоднее всего купить продукты для шашлыка?

Фото: Олег Тихонов

«Индекс шашлыка» в России за год вырос на 25 процентов. Аналитики подсчитали среднюю стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Цена всего комплекта для приготовления шашлыка составляет почти 2 тысячи рублей. Аналитическая служба «Реального времени» решила выяснить, как в Казани подорожал набор продуктов для свиного и куриного шашлыка. Сильнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез. Но есть и торговая сеть, в которой набор для шашлыка даже стал дешевле по сравнению с прошлой «ковидной» весной — впрочем, все дело в локальных скидочных акциях. Эксперты связывают рост цен на некоторые ингредиенты шашлыка с девальвацией рубля, недобросовестностью торговых сетей и рядом других факторов.

Курица и свинина подорожали везде

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор цен на «шашлычный набор» продуктов в торговых сетях Татарстана. Мы оценили изменение цены по 9 позициям: на курицу (1 кг), свинину (1 кг), репчатый лук (1 кг), укроп (100 гр), петрушку (100 гр), готовые специи (пакетик 35-40 гр), майонез “Махеевъ с лимонным соком” (800 мл), кетчуп “Махеевъ шашлычный” или “Лечо” (500 гр) и хлеб Сельский (650 гр). Мы сравнили цены на эти продукты по данным на конец апреля 2020 года и конец апреля текущего года в пяти крупных торговых сетях: «Магнит», «Пятерка», «Лента», «Ашан» и «Бэхетле».

Индекс шашлыка, 2021 год

Продукт Магнит Пятерка Лента Ашан Бэхетле

Магнит Пятерка Лента Ашан Бэхетле

Магнит Пятерка Лента Ашан Бэхетле

29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021

30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Прирост Прирост Прирост Прирост Прирост Курица (тушка), кг 135,99 137,99 137,89 137,90 144,90

109,90 116,49 н/д н/д 124,90

23,7% 18,5% н/д н/д 16,0% Свинина (без костей), кг 298,99 Комментарий: 259,99 р. за 800 гр 324,99 269,89 299,00 489,00

269,90 259,99 н/д н/д 299,90

10,8% 25,0% н/д н/д 63,1% Лук репчатый, кг 28,99 28,99 32,99 39,99 32,50

39,90 49,99 н/д н/д 49,90

-27,3% -42,0% н/д н/д -34,9% Укроп 100 гр 83,98 49,99 49,00 41,60 59,90

44,90 133,30 н/д н/д 42,00

87,0% -62,5% н/д н/д 42,6% Петрушка 100 гр 59,90 49,99 49,00 40,50 59,90

44,90 133,30 н/д н/д 42,00

33,4% -62,5% н/д н/д 42,6% Готовые специи, пакетик 35-40 гр 39,99 51,19 46,59 51,41 44,90

н/д н/д н/д н/д н/д

н/д н/д н/д н/д н/д Майонез Махеев с лимонным соком 800 мл 163,99 140,99 140,89 144,49 180,60

109,90 116,99 н/д н/д 148,40

49,2% 20,5% н/д н/д 21,7% Кетчуп Махеев Шашлычный или Лечо 500 гр 99,99 59,99 65,99 84,99 91,60

Комментарий: mr.ricco томатный 71,29 Комментарий: mr.ricco томатный 57,13 н/д н/д Комментарий: mr.ricco томатный 78,57

40,3% 5,0% н/д н/д 16,6% Хлеб Селький 650 гр 37,99 36,49 39,89 37,99 40,00

36,90 35,99 н/д н/д 34,70

3,0% 1,4% н/д н/д 15,3%

Самые высокие цены, как впрочем, и всегда, демонстрирует «Бэхетле». Там указанный набор из 9 позиций обойдется в 1 143 рубля, тогда как в апреле прошлого года та же покупка стоила 820 рублей (рост составил 39% — почти 323 рубля). Сильнее всего в «Бэхетле» выросла стоимость кило свинины — на 63% (489 рублей против прошлогодних менее 300). Сильно подорожали укроп и петрушка — на 42,6%. При этом репчатый лук в магазине обойдется дешевле, чем в прошлом году, почти на 35% — 32,5 рубля против почти 50 рублей за кило в прошлом году.

В «Пятерочке» «индекс шашлыка» неожиданно оказался ниже, чем в прошлом году. Так, набор из 9 продуктов подешевел на 2% (почти 23 рубля) — если в прошлом году надо было раскошелиться на 903 рубля, то в этом достаточно 880. Сильнее всего и здесь подорожала свинина — на 25% (сейчас кило обойдется в 325 рублей). А вот укроп и петрушка здесь подешевели аж на 62,5% (благодаря сезонной акции, так что это не стоит принимать за рыночный тренд), а стоимость лука снизилась на 42%.

Сильнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез. Фото: Максим Платонов

В «Магните» продуктовый набор для приготовления шашлыка за год подорожал на 31% или 222 рубля — 950 в 2021 году против 728 в прошлом. В этой сети наибольший прирост цены демонстрирует петрушка — 87 процентов. Почти вдвое подорожал майонез, и на 40 процентов — кетчуп. Зато в «Магните» почти на треть упала цена на репчатый лук. Свинина здесь подорожала незначительно — менее, чем на 11% — до 299 рублей за кг, а вот стоимость курицы показала 24-процентный прирост — до 136 рублей за килограмм.

Где собрать шашлык дешевле всего

Как мы уже писали выше, самый дорогой шашлык в этом году можно собрать в «Бэхетле». А вот выгоднее всего набор из 9 указанных продуктов можно приобрести в «Ленте» — 832 рубля. На втором месте по низким ценам «Ашан», где набор обойдется в 878 рублей. Далее с небольшим отставанием идет «Пятерочка» (881 рубль), «Магнит» (950 рублей).

При этом курицу выгоднее всего покупать в «Магните», где за кило этого мяса просят 136 рублей, а за свининой смело шагайте в «Ленту» — 270 рублей за килограмм. Репчатый лук можно одинаково выгодно купить как в «Магните», так и в «Пятерке», где просят 29 рублей за кило. За укропом и петрушкой выгодно доехать до «Ашана» — 41,6 и 40,5 руб. за 100 граммов, соответственно. Цена на хлеб Сельский отличается незначительно, но дешевле всего будет закупиться в «Пятерочке» — 36,5 руб. Кстати, цена на этот вид хлеба мало изменилась, по сравнению с показателями прошлого года — сказалась искусственная регуляция.

В «Пятерочке» дешевле всего можно купить и кетчуп “Махеевъ” — касается это и популярного “Шашлычного”, и универсального “Лечо”. Фото: предоставлено компанией «Эссен Продакшн АГ»

В «Пятерочке» дешевле всего можно купить и кетчуп “Махеевъ” — в остальных сетях сейчас он дороже. Касается это и популярного “Шашлычного”, и универсального “Лечо”, который пользуется спросом круглый год. За майонезом “Махеевъ” любителям сэкономить лучше дойти до «Пятерочки» и «Ленты», где цена за 800-граммовый дой-пак ниже 141 рубля. В нем можно замариновать шашлык (особенно куриный). Но если вы предпочитаете жарить мясо на огне, замаринованное просто в луке со специями, то майонез пригодится для трапезы — на его основе многие делают соус к шашлыку, смешивая его с кетчупом (знаменитый “кетчунез” по-прежнему пользуется огромной популярностью).

А вот готовые специи выгоднее всего приобрести в «Магните» — 40 рублей за пакетик.

«Ситуацией пользуются торговые сети, посредники»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров убежден, что в росте цен виноваты не сельхозтоваропроизводители, а недобросовестные торговые сети.

— Чтобы вырастить теленка, необходимо минимум полтора года. Но за полтора года производители пользовались кормами 2019 и 2020 года, но никак не 2021 года. Когда мы растили скот, цены были совсем другими. Поэтому ориентировать цены сельхозпродукции, исходя из цен 2021 года, совсем неправильно, — объясняет собеседник «Реального времени». — Этой ситуацией пользуются торговые сети, посредники, прикрываясь тем, что цены растут. Но у них нет тех расходов, которые несут сельхозтоваропроизводители. Фермерские хозяйства и другие производители говорят о том, что добавленная стоимость ложится в карманы торговых сетей и структуры, которая занимается закупкой.

По словам Байтемирова, для решения вопроса сельхозтоваропроизводителям необходимо создать собственную торговую сеть с логистическими центрами.

— А не отдавать на откуп нашу продукцию федеральным торговым сетям. Наши смотрят на федералов и тоже повторяют, — рассуждает он.

«Замедления роста цен можно ждать во второй половине — конце лета»

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов в беседе с «Реальным временем» отметил, что продовольственная инфляция продолжает довольно активно расти:

— Она связана с несколькими факторами. Это и укрепление цен на мировом рынке, и довольно существенная девальвация рубля год к году. Если говорить отдельно о ценах на птицу, то важным фактором стало серьезное сокращение производства в России из-за птичьего гриппа. Это дополнительно разогнало на нее цены при сохранении относительно высокого роста как на самый дешевый животный белок.

По мнению Сизова, дальнейший рост цен будет зависеть от общемировой инфляции, которая пока остается высокой.

— Что касается мяса, молока, там еще есть потенциал для дальнейшего роста цен, — считает он.

Второй существенный фактор — курс рубля:

— Если мы увидим укрепление рубля, это станет сдерживающим фактором для инфляции. Мне кажется, в целом в ближайшие месяцы темпы продовольственной инфляции в годовом измерении будут оставаться на высоких уровнях. Какого-то замедления можно ждать во второй половине — конце лета, когда мы, возможно, увидим замедление продовольственной инфляции в мире. Кроме того, начнет играть против нее сезонный фактор, связанный с поступлением на рынок сезонной отечественной продовольственной продукции, — отметил эксперт.

«Было не до жиру — быть бы живу»

Заместитель председателя комитета Государственного совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев в беседе с «Реальным временем» отметил, что цена — это результат многих слагаемых.

Одним из главных факторов роста «индекса шашлыка» собеседник назвал пандемию COVID-19:

— Главное, что в прошлом году была пандемия новой коронавирусной инфекции, люди никуда не высовывались. Было страшное время, мы не знали, как бороться с новой болезнью, найдут ли вакцину. Год проходил под девизом «Было не до жиру — быть бы живу». Но в этом году ситуация поменялась, мы живем в уже более прогнозируемой ситуации. Сейчас есть возможность вакцинироваться. Люди, которые сделали себе прививку от COVID-19, спокойно живут.

Кроме того, в росте цен Хадеев не исключил фактора подорожания зерна, а также удешевления рубля. По словам парламентария, значительная разница в «индексе шашлыка» по торговым сетям еще раз свидетельствует о том, что у покупателя всегда есть выбор.

— Человек может своим законно заработанным рублем проголосовать за тех продавцов, которые учитывают интересы покупателя, — отметил он. — Может быть, от одного покупателя будет не так много дохода. Но за счет того, что туда ходит много народа, они остаются на плаву.

По мнению Хадеева, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным длинные майские выходные тоже влияют на ситуацию с ценами на шашлык. Как известно, спрос рождает предложение и повышение цены.

«Цены растут одновременно на все составляющие»

Директор консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова убеждена, что ни одному производителю невыгодно повышение цены на финальный продукт, потому что это практически гарантированно вызывает снижение объема покупок.

— Однако иногда приходится на это идти в связи с невыгодностью производства — маржа резко падает, — подчеркнула она в беседе с «Реальным временем».

Говоря о повышении цен на мяса, наша собеседница указывает на несколько составляющих:

— В мясе это премиксы, витамины, которые в России не очень высокого качества и в основном завозятся из-за границы. Кроме того, это покупка породистых животных для разведения. Очень многие более эффективные породы завозятся из-за рубежа. Эта долларовая составляющая очень влияет, — перечисляет Яшенкова. — Еще одна составляющая — повышающиеся транспортные расходы в связи с ростом цен на бензин. Третье — это упаковка. Стоимость упаковки очень выросла в последнее время, на десятки процентов.

По словам нашей собеседницы, в ситуации, когда цены растут одновременно на все составляющие, было бы странно, если бы мясо не росло в цене, потому что маржа производителя в этом сегменте агропромышленного рынка не так уж и велика, так что пространства для маневра у него практически не остается.

Почему подорожал майонез?

Поясняя повышение цены на майонез, гендиректор АО «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев подтвердил, что поставщики подсолнечного масла резко подняли цены для b2b-клиентов. По его словам, после заключения соглашения с торговыми сетями, стоимость подсолнечного масла в b2b-канале сразу начала расти: какое-то время цены были на уровне 110 рублей за кг, теперь заводы-поставщики озвучивают цену около 130 рублей.

— Вероятно, что маслозаводы пытаются переложить убытки от фиксации цен для торговых сетей на b2b-клиентов. Из-за активного экспорта сырого подсолнечного масла в этом сезоне на российском рынке уже ощущается нехватка сырья, — сказал Барышев.

В «Эссен продакшн АГ» напомнили, что в себестоимости майонеза 67% приходится на масло, поэтому повышение цен на сырье почти на 35% только в течение 2021 года — это повышение себестоимости каждого килограмма майонеза в стране на 23 рубля.

