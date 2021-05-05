СМИ: в мае число работающих кинотеатров в России вернулось к допандемийному уровню

В России в мае число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню, который был до пандемии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Невафильм Research».

Эксперты выяснили, что прогнозы о том, что карантин погубит четверть рынка кинотеатров, а зрители массово уйдут на онлайн-площадки просмотра фильмов, не подтвердились.

Число работающих кинотеатров в апреле—мае текущего года почти достигло уровня начала 2020 года и всего на 1% уступает марту 2020 года. В прошлом году по состоянию на 1 марта в России работало 2 090 кинотеатров с 5 585 залами. К 1 мая 2021 года — 2 078 кинотеатров с 5 569 залами, уточнила аналитик «Невафильм Research» Светлана Мудрова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Фонда кино, в 2019 году кассовые сборы в России составили 55,4 млрд рублей. В «пандемийный» 2020 год они упали на 59% и достигли 22,8 млрд руб. В конце прошлого года правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 млрд рублей. Субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями.

В прошлом году художественные фильмы отечественного производства собрали в прокате 10,7 млрд рублей. Киноиндустрия в 2020 году стала одной из наиболее пострадавших отраслей в пандемию.



Татьяна Леухина