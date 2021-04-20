В 2020 году российские фильмы собрали в прокате 10,7 млрд рублей — это много или мало?

Художественные фильмы отечественного производства собрали в 2020 году в прокате 10,7 млрд рублей, рассказала сегодня министр культуры России Ольга Любимова. Эти кинокартины посмотрели 42 млн человек.

Она добавила, что в 2020 году общая сумма государственной финансовой поддержки сферы кинематографии составила 5,4 млрд рублей. «При непосредственной поддержке Минкультуры России и Фонда кино в 2020 году завершено производство 81 игрового, 244 анимационных и 206 неигровых фильмов», — рассказала Любимова.

Глава ведомства также напомнила, что сейчас министерство разрабатывает Концепцию развития кинематографии до 2030 года. «Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий», — описала министр основные приоритеты этой концепции.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что киноиндустрия в 2020 году стала одной из наиболее пострадавших отраслей в пандемию. На поддержку организаций кинематографии (как производителей фильмов, так и кинотеатров) выделяли 4,2 млрд рублей.

10,7 млрд рублей кассовых сборов отечественного кино — это:

Почти половина от общих кассовых сборов в России , сообщила сегодня Ольга Любимова.

, сообщила сегодня Ольга Любимова. В среднем по 97,27 млн на фильм — по словам Любимовой, за год в прокат в России вышло 110 кинокартин.

— по словам Любимовой, за год в прокат в России вышло 110 кинокартин. Четверть от этой суммы приходится на один фильм — «Холоп», который вышел в конце 2019 года, но основные сборы, 2,7 из 3 млрд рублей, пришлись на 2020 год. В результате «Холоп» стал самым кассовым фильмом 2020 года.

— «Холоп», который вышел в конце 2019 года, но основные сборы, 2,7 из 3 млрд рублей, пришлись на 2020 год. В результате «Холоп» стал самым кассовым фильмом 2020 года. На 1,6 млрд рублей меньше, чем сборы российского кино в 2019 году, — по данным Фонда кино, они составили 12,3 млрд рублей. При этом общие сборы кинопроката в России тогда составили 55,4 млрд рублей — доля зарубежного кино была гораздо выше.

— по данным Фонда кино, они составили 12,3 млрд рублей. При этом общие сборы кинопроката в России тогда составили 55,4 млрд рублей — доля зарубежного кино была гораздо выше. В три раза больше, чем собрал в России самый кассовый фильм в истории кинематографа — «Аватар», его сборы в стране во время проката в 2009 году составили 3,6 млрд рублей.

— «Аватар», его сборы в стране во время проката в 2009 году составили 3,6 млрд рублей. Но в 19 раз меньше, чем сборы кинематографа в США в 2020 году, — они составили $2,68 млрд. Притом что рынок кинематографа в США рухнул на 80%.

— они составили $2,68 млрд. Притом что рынок кинематографа в США рухнул на 80%. 1,2% от мировых кассовых сборов — они оцениваются в $11,5—12 миллиарда.

— они оцениваются в $11,5—12 миллиарда. 36,64 млн среднеценовых билетов в кино — на сегодня, по данным ЕАИС (еженедельно мониторит среднюю цену билетов), билет в кино в среднем стоит 292,4 рубля.

— на сегодня, по данным ЕАИС (еженедельно мониторит среднюю цену билетов), билет в кино в среднем стоит 292,4 рубля. На эти средства можно открыть 46 кинотеатров — в среднем стоимость запуска одного кинотеатра в ТЦ в России оценивается в $3 миллиона.

Александр Артемьев