Волынец объяснила свою инициативу о запрете продавать энергетики несовершеннолетним

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. По ее словам, энергетики очень вредны, особенно для детского здоровья.

Несовершеннолетние могут не понимать их влияние на организм и воспринимать как прохладительный напиток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Волынец рассказала случай из собственной жизни: к ее дочери в гости пришла одноклассница и в качестве гостинца принесла два энергетика.

— Энергетики также являются достаточно опасным продуктом, чрезмерное и неконтролируемое их употребление может приводить к самым плачевным последствиям, — передает ее слова телеканал 360.

Напомним, свою инициативу детский омбудсмен Татарстана направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы.