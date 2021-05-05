Завтра в Казани пройдет рейд по выявлению водителей, которые не включают поворотник

Завтра, 6 мая, в Казани пройдет рейд по выявлению водителей, которые не включают поворотники. Проверки будут проходить с 8.30 до 15.00.

В Госавтоинспеции Казани напомнили, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях п. 8.1 ПДД РФ, водитель обязан перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой подавать сигналы поворотниками, а если они отсутствуют или неисправны — рукой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При выполнении маневра водитель не должен создавать опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. За это предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей.

На прошлой неделе в Казани проходил рейд по самокатам.

Татьяна Леухина