Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Тукаевском районе произошел пожар на площади 12 га

12:58, 05.05.2021
В Тукаевском районе произошел пожар на площади 12 га
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Тукаевском районе Татарстана пожар произошел на 12 га земли местного предпринимателя Виталия Касакина. В результате сгорели 489 сосен, пишут «Челнинские известия».

Сообщается, что огонь загорелся на территории базы отдыха рядом, там вспыхнула трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился.

По словам предпринимателя, на восстановление участка потребуется не менее 25 лет.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем