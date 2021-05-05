В Тукаевском районе произошел пожар на площади 12 га
В Тукаевском районе Татарстана пожар произошел на 12 га земли местного предпринимателя Виталия Касакина. В результате сгорели 489 сосен, пишут «Челнинские известия».
Сообщается, что огонь загорелся на территории базы отдыха рядом, там вспыхнула трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился.
По словам предпринимателя, на восстановление участка потребуется не менее 25 лет.
Ранее сообщалось, что из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека.
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