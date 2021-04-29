Поисковики нашли останки красноармейцев из Татарстана в Тверской области

17—29 апреля на территории сельского поселения Есинка в Тверской области проводилась международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт» — там были найдены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, передает корреспондент ТАСС.

Обнаружены останки советских бойцов — уроженцев Татарстана, Украины, Казахстана, Белоруссии. Некоторые родственники солдат были найдены.

фото: vk.com/rzhev.kalinin_front

Российское военно-историческое общество и Минобороны РФ при участии правительства Тверской области являются организаторами экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходит ежегодно. В прошлом году в мероприятии приняли участие поисковики из 53 субъектов РФ, а также из Белоруссии и Казахстана.

В 2020 году поисковый отряд «Нефтехимик» стал обладателем Гран-при XX фестиваля поисковых отрядов республики. Мероприятие проходило в течение трех дней на территории Высокогорского района в детском оздоровительном лагере «Чайка». На фестиваль съехались около 200 активистов поискового движения из Казани, Набережных Челнов, Аксубаево, Алексеевского, Кукморского, Чистопольского и других районов Татарстана. Нижнекамск представляли бойцы отряда «Нефтехимик».

Алексей Нечаев