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Умерла бывший директор музыкальной школы в Набережных Челнах

12:18, 05.05.2021
Умерла бывший директор музыкальной школы в Набережных Челнах
Фото: соцсети

В Набережных Челнах умерла бывшая руководительница детской музыкальной школы №6 имени Сайдашева Гульшат Ахмедова. Об этом сообщается в аккаунте школы в соцсети.

Гульшат Ахмедова руководила музыкальной школы с 2009 по 2020 год. Коллеги отметили ее выдающиеся организаторские и педагогические способности

«Она была необыкновенно тонким, чутким, талантливым музыкантом, концертмейстером, педагогом воспитавшим не одно поколение талантливых учеников», — говорится в сообщении.

Ранее «Реальное время» сообщало о смерти бывшего ректора КГУ Александра Коновалова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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