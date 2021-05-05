Умерла бывший директор музыкальной школы в Набережных Челнах
В Набережных Челнах умерла бывшая руководительница детской музыкальной школы №6 имени Сайдашева Гульшат Ахмедова. Об этом сообщается в аккаунте школы в соцсети.
Гульшат Ахмедова руководила музыкальной школы с 2009 по 2020 год. Коллеги отметили ее выдающиеся организаторские и педагогические способности
«Она была необыкновенно тонким, чутким, талантливым музыкантом, концертмейстером, педагогом воспитавшим не одно поколение талантливых учеников», — говорится в сообщении.
Ранее «Реальное время» сообщало о смерти бывшего ректора КГУ Александра Коновалова.
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