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Участников Республиканского ифтара бесплатно довезут до Kazan Expo

10:29, 05.05.2021 2
Участников Республиканского ифтара бесплатно довезут до Kazan Expo
Фото: dumrt.ru

Участники Республиканского ифтара, который пройдет 11 мая на Kazan Expo, смогут добраться туда на бесплатных пригородных поездах. Они отправятся с железнодорожного вокзала «Казань-1":

  • 1-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17.07 часов 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 21.30 часов.
  • 2-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17.47 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 22.30 часов

Воспользоваться бесплатным маршрутом можно при предъявлении пригласительного билета на Республиканский ифтар — его можно приобрести в мечетях или в Духовном управлении мусульман Татарстана. Количество билетов ограничено в связи с санитарными требованиями — напомним, что всего ифтар смогут посетить пяти тысяч человек.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 май
    Кто оплачивает этот бесплатный проезд? Бюджетные деньги? Почему в регионе России под номером 16 ничего подобного не предусмотрено для православных?
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    Анонимно 06 май
    Для православных итак в Татарстане делается через чур много, огромный собор вот у Кремля за гос деньги отбабахали, где итак каждые 50 метров огромные пустые церкви стоят (а Мечети за счёт пожертвований строят)
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