Участников Республиканского ифтара бесплатно довезут до Kazan Expo

Участники Республиканского ифтара, который пройдет 11 мая на Kazan Expo, смогут добраться туда на бесплатных пригородных поездах. Они отправятся с железнодорожного вокзала «Казань-1":

1-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17.07 часов 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 21.30 часов.

2-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17.47 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 22.30 часов

Воспользоваться бесплатным маршрутом можно при предъявлении пригласительного билета на Республиканский ифтар — его можно приобрести в мечетях или в Духовном управлении мусульман Татарстана. Количество билетов ограничено в связи с санитарными требованиями — напомним, что всего ифтар смогут посетить пяти тысяч человек.