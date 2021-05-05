В Челнах скандалистка пожалела детскую площадку ребенку: «Я за нее заплатила»

В соцсетях пользователи обсуждают видео, на котором скандалистка прогнала ребенка с детской площадки, так как «она за нее заплатила».

Судя по кадрам опубликованного видео, юный скейтбордист приехал покататься в соседний двор, где жители дома скинулись и установили новую площадку. Это не понравилось жительнице дома, которая уверена, что, раз мальчик не скидывался, кататься ему здесь нельзя.

«Ты здесь не живешь. По документам это моя площадка, я за нее заплатила. Все, не катайся», — сказала она.

Пользователи уже отметили, что деление дворов характерно для ОПГ, которые делили территорию районов.

Ранее на капремонт посещенного Юрием Гагариным лагеря в Казани выделили 200 миллионов.

Ольга Плешкова