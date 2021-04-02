На капремонт посещенного Юрием Гагариным лагеря в Казани выделили 200 миллионов

Лагерь, куда приезжал Гагарин

ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков, которые займутся реконструкцией детских лагерей в 2021 году. Самое крупное финансирование — 196,86 млн рублей — на данный момент выделено спортивно-оздоровительному лагерю «Молодая гвардия», одному из старейших лагерей в Татарстане. Источником финансирования является бюджет республики в рамках программы по капремонту лагерей.

Лагерь «Молодая гвардия» находится неподалеку от Горьковского шоссе, не доезжая до Залесного, на участке площадью в 9,37 га. Его построили еще в 1932 году, а реконструкцию последний раз проводили в 1961 году. Лагерь также известен тем, что в него приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.

Преимущественно сюда приезжают воспитанники казанских спортшкол. Фото: kzn.ru

В прошлом лагерь был рассчитан одновременно на 1,2 тысячи отдыхающих, сейчас способен принимать лишь до 242 человек за смену — преимущественно сюда приезжают воспитанники казанских спортшкол, здесь они отдыхают и тренируются. Они проживают в семи деревянных корпусах. У лагеря есть баскетбольно-волейбольные площадки с резиновым и бетонным покрытием и мини-футбольное поле, их построили сравнительно недавно на спонсорские средства и на гранты, а также по республиканским программам.

Новые поля, кинотеатр и музей

Реконструкция лагеря, согласно проекту, будет ближе к строительству нового с нуля — в частности, жилые корпуса просто снесут и построят новые, причем уже 14 зданий. С корпусами для обслуживающего персонала произойдет то же самое. В каждом корпусе будут проживать 28 человек — по четыре человека в комнате. В результате лагерь сможет принять почти 400 детей за смену.

Оставят лишь новые спортивные площадки и здание столовой — его отремонтируют. Интересно, что один деревянный корпус все же оставят — планируется, что в нем создадут музей, посвященный традициям и быту летних детских лагерей. Такую идею предложил мэр Казани Ильсур Метшин во время одного из своих визитов в лагерь в 2020 году. Ранее мэрия Казани объявляла сбор фотографий и инвентаря, которые смогут стать экспонатами этого музея.

Кроме того, на территории лагеря появятся новые спортивные объекты — два футбольных поля, две беговые дорожки, площадка для воркаута, банный комплекс. В проектной документации также упоминаются новый клуб на 208 человек и мини-кинотеатр на 48 человек.

Отметим, что ГИСУ также выделило средства на реконструкцию ДОЛ «Созвездие» в Заинском районе в размере 21 млн рублей и лагеря «Камский Артек» в Нижнекамске — 26 млн рублей. Всего же в Татарстане в 2021 году предусмотрен капремонт девяти лагерей на общую сумму более миллиарда рублей, рассказывал ранее глава Минмола республики Дамир Фаттахов. Финансирование реконструкции «Молодой гвардии» также может возрасти — в документации упоминается, что 196 млн рублей — это лишь первый этап работ.

Александр Артемьев